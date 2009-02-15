В Одеській області на озері Кагул зникли двоє рибалок
05:25, 15 лютого 2009Разное
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Пошуки тривають
12 лютого близько 18.00 біля села Долинське Ренійського району Одеської області на озеро Кагул на човні вийшли двоє рибалок і не повернулися.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, пошуково-рятувальні роботи ведуть плавзасоби та особовий склад оперативно-рятувальної служби району та ЗАТ „Аква”.
Доля рибалок залишається невідомою, пошуки тривають.
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