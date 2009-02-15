В Одеській області на озері Кагул зникли двоє рибалок

12 лютого близько 18.00 біля села Долинське Ренійського району Одеської області на озеро Кагул на човні вийшли двоє рибалок і не повернулися.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, пошуково-рятувальні роботи ведуть плавзасоби та особовий склад оперативно-рятувальної служби району та ЗАТ „Аква”.

Доля рибалок залишається невідомою, пошуки тривають.