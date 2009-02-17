Верблюди після тритижневої подорожі дісталися до Болгарії
23:50, 17 лютого 2009Разное
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...де пройдуть відповідну підготовку
Калмицькі верблюди після майже тритижневої виснажливої подорожі нарешті дісталися до країни призначення - Болгарії, повідомив РІА “Новости” представник власника тварин - болгарської фірми "Стефані-АРТ".
Одразу після прибуття тварин оглянуть ветеринари. "Насамперед наші ветеринари прийдуть, візьмуть кров на аналіз, поставлять їх на карантин і за дні три дадуть документи, що вільні від карантину, і тоді можна працювати", - уточнив представник болгарської фірми.
Він повідомив, що калмицькі верблюди після відповідної підготовки братимуть участь у шоу-програмі. "Для Європи це екзотика. Ми добираємо верблюдів і готуємо їх, після чого передаємо до цирків", - додав співбесідник.
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