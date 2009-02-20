Геологи знайшли на дні моря... броненосець часів Першої світової

Військовий корабель "Дантон", потоплений німецьким підводним човном у 1917 році, знайдено на дні Середземного моря, повідомляє Reuters.

Знахідку зробили геологи компанії Fugro Geosciences під час обстеження маршруту для прокладки газопроводу між Італією і Алжиром.

Корабель, що пролежав на дні майже сторіччя, непогано зберігся. Багато гарматних башт на ньому залишилися непошкоджені.

Щоб зберегти історичний пам`ятник, геологорозвідувальна компанія готова змінити маршрут трубопроводу – його пустять в обхід місця затоплення корабля.

РІА “Новости”