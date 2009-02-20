Геологи знайшли на дні моря... броненосець часів Першої світової
23:45, 20 лютого 2009Разное
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Та ще й у доброму стані
Військовий корабель "Дантон", потоплений німецьким підводним човном у 1917 році, знайдено на дні Середземного моря, повідомляє Reuters.
Знахідку зробили геологи компанії Fugro Geosciences під час обстеження маршруту для прокладки газопроводу між Італією і Алжиром.
Корабель, що пролежав на дні майже сторіччя, непогано зберігся. Багато гарматних башт на ньому залишилися непошкоджені.
Щоб зберегти історичний пам`ятник, геологорозвідувальна компанія готова змінити маршрут трубопроводу – його пустять в обхід місця затоплення корабля.
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