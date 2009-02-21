Букмекери заробили на фальшивому списку майбутніх переможців Оскара

Оприлюднений 20 лютого в інтернеті список володарів "Оскара" викликав ажіотаж в букмекерських конторах Великої Британії, повідомляє телеканал Sky News.

До контори Paddy Power, яка приймає ставки на переможців, надійшли, зокрема, близько 40 тисяч фунтів стерлінгів ставок на перемогу в номінації "Краща актриса другого плану" Емі Адамс, якій "Оскара" за фільм "Сумнів" віддали автори списку. Як зазначає телеканал, фаворитом у цій номінації вважається Пенелопа Крус (ф. "Вікі Крістіна Барселона").

Зазначмо, що переважно лауреати за версією списку збігаються з фаворитами премії, позначеними кінокритиками. Але є і розбіжності: крім Адамс, незвично виглядає переможець в номінації "Краща оригінальна пісня до фільму" – Пітер Гебрієл за пісню до мультфільму "ВАЛЛ-І"; фаворитом у цій номінації вважається композитор фільму "Мільйонер з трущоб" А.Р. Рахман.

Офіційний представник Американської кіноакадемії незабаром після публікації списку оголосила його фальшивим. Вона також заявила, що підрахунок голосів академіків ще не завершений, хоча про це повідомлялося ще 18 лютого.

Лента.ру