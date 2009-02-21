Букмекери заробили на фальшивому списку майбутніх переможців Оскара
40 тисяч поставлені на Емі Адамс
Оприлюднений 20 лютого в інтернеті список володарів "Оскара" викликав ажіотаж в букмекерських конторах Великої Британії, повідомляє телеканал Sky News.
|Емі Адамс
До контори Paddy Power, яка приймає ставки на переможців, надійшли, зокрема, близько 40 тисяч фунтів стерлінгів ставок на перемогу в номінації "Краща актриса другого плану" Емі Адамс, якій "Оскара" за фільм "Сумнів" віддали автори списку. Як зазначає телеканал, фаворитом у цій номінації вважається Пенелопа Крус (ф. "Вікі Крістіна Барселона").
Зазначмо, що переважно лауреати за версією списку збігаються з фаворитами премії, позначеними кінокритиками. Але є і розбіжності: крім Адамс, незвично виглядає переможець в номінації "Краща оригінальна пісня до фільму" – Пітер Гебрієл за пісню до мультфільму "ВАЛЛ-І"; фаворитом у цій номінації вважається композитор фільму "Мільйонер з трущоб" А.Р. Рахман.
|Пенелопа Крус у фільмі ”Вікі Крістіна Барселона”
Офіційний представник Американської кіноакадемії незабаром після публікації списку оголосила його фальшивим. Вона також заявила, що підрахунок голосів академіків ще не завершений, хоча про це повідомлялося ще 18 лютого.