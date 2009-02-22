Рідкісний випадок автовикрадення в Москві: викрали "Запорожець"

Невідомий викрав на півночі Москви в суботу "Запорожець" червоного кольору - це перший такий інцидент у місті з початку року, повідомило РІА "Новости" джерело в правоохоронних органах.

"На півночі столиці близько 14.00, від будинку номер 16 на Тимірязевській вулиці була викрадена іномарка ЗАЗ-968М червоного кольору ("Запорожець"). Машина, за словами його власника, в дуже доброму стані і на ходу. Водій зовсім недавно пройшов техогляд і встановив на автомобіль нові номери з останніми цифрами "199". Завдана шкода встановлюється", - сказав співрозмовник.

За його словами, торік у Москві були зафіксовані викрадення трьох подібних автомобілів. Водночас, "Запорожець" є машиною, яку в Москві викрадають найменше, сказав співрозомвник агентства.

У СРСР модель "Запорожця" ЗАЗ-968М коштувала близько 3 тисяч рублів залежно від комплектації, при цьому машина могла працювати навіть на низькооктановому бензині (76), нагадав співрозмовник.

Серед автомобілів радянського автопрому "Запорожець" був відомий особливою невибагливістю і прохідністю. Його відрізняло також те, що всі агрегати в нижній частині автомобіля були закриті суцільним днищем.

"Запорожець" ЗАЗ-968М - легковий автомобіль особливо малого класу, із заднім розташуванням двигуна. Випускався Запорізьким автозаводом "Комунар" з 1979 року.