На трасі Київ-Одеса водій вантажівки збив міст і загинув під уламками

На Київщині, на 27 км автодороги Київ-Одеса, в с. Глеваха Васильківського р-ну, водій автомобіля "МАЗ МЗКТ - 65151", рухаючись з піднятим кузовом в напрямку м. Одеса, скоїв наїзд на пішохідний міст.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, від удару відбувся зсув та падіння прольоту пішохідного мосту на кабіну автомобіля.

Внаслідок ДТП водій автомобіля від отриманих травм загинув на місці пригоди.

Під час падіння бетонної панелі були перекритті дві смуги для руху транспорту в напрямку м. Одеса. Щоб не створювати затору на автошляху, працівники Державтоінспекції скерували рух транспорту в об`їзд через с. Глеваха, а також по зустрічній смузі руху в напрямку м. Києва.