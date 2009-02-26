Пожежу на «Запоріжсталі» гасили майже три години

На запорізькому металургійному комбінаті "Запоріжсталь" майже три години гасили пожежу в цеху холодного прокату.

За інформацією Запорізького теруправління МНС, займання сталося напередодні о 14.20 в цеху холодного прокату №1.

“25 лютого о 14.20 в ЦПХ 1 ВАТ "Запоріжсталь" сталося займання трансформаторного мастила у піддоні трансформатора 24-ї мікропідстанції. У ліквідації пожежі були задіяні 30 чоловік і 7 одиниць техніки, проте повністю ліквідувати займання вдалося лише близько 17.00", - повідомили в МНС.

За офіційними даними, в результаті пожежі ніхто не загинув і не постраждав. На технологічний процес інцидент, згідно з офіційними даними, також не вплинув.

Причина займання встановлюється.

Довідка УНІАН. ВАТ "Запоріжсталь" працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо, займаючи монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

Підприємство є одним із "лідерів" за випадками травматизму і смертності на виробництві в регіоні, у зв`язку з чим Держгірпромнагляд періодично вводить на заводі особливий режим нагляду. Так, у листопаді минулого року Запорізьке теруправління Держкомітету України з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду припинило експлуатацію термічної печі ливарного цеху ВАТ "Запоріжсталь", аспіраційної установки цеху ремонту мартенівських печей і 5 верстатів механічного цеху меткомбінату.

Як повідомили у прес-службі відомства, причиною зупинки устаткування стала невідповідність його стану вимогам техніки безпеки.