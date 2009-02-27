У Вінниці 35-річна жінка випала з маршрутного таксі
18:30, 27 лютого 2009Разное
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Тяжкі травми, і лікарня...
У Вінниці 35-річна мешканка міста випала з маршрутного таксі.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі профілактики Управління Державтоінспекції Вінниччини.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 лютого близько 16.40. Жінку з травмами було доставлено до міської клінічної лікарні № 2.
За даними ДАІ, тяжкі тілесні ушкодження жінка отримала під час падіння з маршрутного таксі № 38 „Київська - Тяжилів”.
Наразі водія маршрутного таксі знайдено та за даним фактом проводиться перевірка.
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