У Вінниці 35-річна жінка випала з маршрутного таксі

У Вінниці 35-річна мешканка міста випала з маршрутного таксі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі профілактики Управління Державтоінспекції Вінниччини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 лютого близько 16.40. Жінку з травмами було доставлено до міської клінічної лікарні № 2.

За даними ДАІ, тяжкі тілесні ушкодження жінка отримала під час падіння з маршрутного таксі № 38 „Київська - Тяжилів”.

Наразі водія маршрутного таксі знайдено та за даним фактом проводиться перевірка.