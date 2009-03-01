Вулиці Полтави прикрасять 600-ми новими дорожними знаками

Шістсот нових дорожніх знаків планують встановити й замінити силами дочірнього підприємства "Шлях" у 2009 році на вулицях Полтави.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міськвиконкому Полтави.

За їхніми даними, дорожні знаки буде замінено на вулицях Монастирська, Сакко, Енгельса, Артема, Маршала Бірюзова, Фрунзе, Леніна, Жовтнева - всього три десятки. Також у Полтаві триватиме встановлення пішохідних світлофорів із табло відліку часу, що зручно для учасників дорожньо-транспортного руху, й сприятиме підвищенню безпеки на дорогах міста. В 2009 році планується й встановлення світлофорів для людей із вадами зору.

Сьогодні підприємство «Шлях» обслуговує 60 світлофорних об`єктів, на 11 з яких використовується застаріла апаратура, що вимагає заміни.

У 2007 році підприємство почало запроваджувати заміну лампових світлофорів на світлодіодні, що дає реальну економію електроенергії та зменшує аварійно-небезпечні випадки на перехрестях.