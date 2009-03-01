Президенти України та Польщі в с.Гута Пеняцька (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Республіки Польща Лєх КАЧИНСЬКИЙ взяли участь у вшануванні 65-ї річниці трагедії у Гуті Пеняцькій, де 28 лютого 1944 року близько 1000 польських селян були знищені в каральній акції фашистів.

Того ж дня В.Ющенко і Л.Качинський взяли участь у заходах на вшанування жертв більшовицьких репресій в місті Броди.

Фото Миколи Лазаренка /POOL / УНІАН