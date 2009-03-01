Президенти України та Польщі в с.Гута Пеняцька (фото)

15:53, 01 березня 2009
Разное
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28 лютого - 65-річчя трагедії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Республіки Польща Лєх КАЧИНСЬКИЙ взяли участь у вшануванні 65-ї річниці трагедії у Гуті Пеняцькій, де 28 лютого 1944 року близько 1000 польських селян були знищені в каральній акції фашистів.

Того ж дня В.Ющенко і Л.Качинський взяли участь у заходах на вшанування жертв більшовицьких репресій в місті Броди.

Президент України Віктор Ющенко виступає біля пам`ятника жертвам трагедії у с. Гута Пеняцька

Президенти України та Польщі біля пам`ятника жертвам більшовицьких репресій на майдані Свободи у Бродах

Фото Миколи Лазаренка /POOL / УНІАН

 

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