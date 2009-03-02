Автомобільний сектор потрібно не підтримувати, а скорочувати

Прем’єр-міністр Швеції Фредрік РЕЙНФЕЛЬДТ закликає зменшити виробництво автомобілів, відповідно до попиту, замість того, щоб підтримувати автомобільний сектор.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив учора перед початком неформального засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС), де обговорювалися питання подолання економічної кризи.

“Неможливо субвенціями утримати робочі місця, без вирішення основної проблеми – ми маємо надлишкові виробничі потужності”, - сказав Ф.РЕЙНФЕЛЬДТ.

За його словами, автомобільна промисловість Європи здатна виробляти 18 млн. автомобілів на рік, у той час, як попит знизився до 11-12 млн.

“Таким чином, автомобільна індустрія мала б бути скорочена і скорочена в конкурентний спосіб, а також відповідно до правил надання державної допомоги”, - заявив прем’єр Швеції.

Раніше найбільші автовиробники – Франція, Німеччина та Італія – оголосили про заходи з підтримки автомобільного сектору, в якому загалом в ЄС працюють 12 млн. осіб.