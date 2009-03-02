Через розгерметизацію екстрено сів авіалайнер в Афінах
22:34, 02 березня 2009Разное
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Постраждали п`ятеро пасажирів
В аеропорту Афін через розгерметизацію здійснив екстрену посадку авіалайнер зі 192 пасажирами на борту.
За інформацією грецького державного телебачення, при посадці постраждали п`ятеро пасажирів, відзначає «Газета.ру».
Усі постраждалі пасажири Boeing, який здійснював рейс Манчестер-Каїр, госпіталізовані у профілактичних цілях. В них немає серйозних травм. В аеропорту була оголошена тривога.
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