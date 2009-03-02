Через розгерметизацію екстрено сів авіалайнер в Афінах

В аеропорту Афін через розгерметизацію здійснив екстрену посадку авіалайнер зі 192 пасажирами на борту.

За інформацією грецького державного телебачення, при посадці постраждали п`ятеро пасажирів, відзначає «Газета.ру».

Усі постраждалі пасажири Boeing, який здійснював рейс Манчестер-Каїр, госпіталізовані у профілактичних цілях. В них немає серйозних травм. В аеропорту була оголошена тривога.