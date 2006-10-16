У Криму комбайн змолотив людину

У Красноперекопському районі Криму стався нещасний випадок з громадянином Туреччини, який займався в автономії збиранням зернових. Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків Головного управління МНС України в АРК.

За інформацією МНС, двоє братів з Туреччини на власних комбайнах допомагали кримським селянам збирати рис в краноперекопському селі Ільїнка. Під час обмолоту в одного з турків у комбайні забився бункер. Не виключаючи комбайн чоловік вирішив очистити агрегат, який обертався, від стерні. "Трагедія сталася на очах брата - миттєво спочатку руку, а потім і голову комбайнера затягнуло в бункер, - повідомляє кримське Головне управління МНС. - Коли затих двигун, в бункері лежало понівечене тіло 36-річного турка".