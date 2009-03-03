У Запоріжжі футбольні фанати рознесли... дах тролейбуса

У Запоріжжі футбольні фанати розламали тролейбус.

Інформацію про погром, влаштований уболівальниками луганського ФК "Зоря" і запорізького ФК "Металург" у минулі вихідні після матчу команд на стадіоні "Арена Славутич" у Запоріжжі, сьогодні офіційно підтвердили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького міського відділу міліції.

"Після матчу 9 молодих людей влаштували погром у тролейбусі, внаслідок чого зламали його дах. Після цього водій тролейбуса заблокував двері та викликав працівників міліції, які й затримали 9 учасників погрому", - повідомили в ЦГЗ.

Серед затриманих виявилися мешканці й Запоріжжя, і Луганська.

"Абсолютно всі були в нетверезому стані. Зараз за фактом того, що сталося, відбувається перевірка, встановлюється сума завданого горе-фанатами збитку, який їм доведеться компенсувати", - повідомили в міліції, зазначивши, що зловмисників чекає щонайменше адміністративне покарання.