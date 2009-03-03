У Кременчуці відкрили університет для пенсіонерів
Сьогодні 103 студенти отримали квитки
У Кременчуці Полтавської області відкрито університет для пенсіонерів.
Як передає кореспондент УНІАН, університет третього віку відкрито на базі Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету економіки і права.
Сьогодні студентами університету стали 103 слухачі, якими видали студентські квитки.
«Вони займатимуться у різних групах за інтересами. У програмі вузу - історія і краєзнавство, основи здорового способу життя і лікувальна реабілітація, культура і освіта», - повідомив голова Автозаводського райвиконкому Кременчука Володимир КОВАЛЕНКО.
За його словами, заняття проходитимуть двічі на місяць по дві години впродовж двох років. Пари комбінуватимуться: спочатку лекції, потім екскурсії, цікаві зустрічі.
Нагадаємо, що на сьогодні подібний вуз існує тільки в місті Ковель Волинської області. Там відкриті факультети з мистецтву, соціального права, медицини і спортивної реабілітації. Студентів близько 100 чоловік, з яких 78 постійно відвідують заняття, решта - періодично.