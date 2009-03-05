Український екіпаж збирається на єдине в світі жіноче авторалі (фото)

Перший український жіночий екіпаж готується взяти участь у ралі «Rallye Aicha des Gazelles» на автомобілі КрАЗ-5233ВЕ-086-Д-10.

«Rallye Aicha des Gazelles» - єдине в світі жіноче раллі на автомобілях, мотоциклах, квадроциклах, вантажівках. Воно проводиться з 1990 року під патронатом короля Марокко Мохаммеда VI.

Цю гонку називають «жіночий Дакар» - за 8 днів учасниці долають більше 2500 кілометрів піщаних дюн саме в тих місцях, де пролягає маршрут легендарного автомарафону. Щоправда, на відміну від Дакара, учасницям «Rallye Aicha des Gazelles», доводиться орієнтуватися виключно за допомогою компаса і топографічної карти – використання систем супутникової навігації категорично заборонене.

Фото Сергія Светлицького / УНІАН