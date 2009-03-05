Продаж іномарок в Україні впав на 80%

У лютому цього року в Україні було продано 11 тис. іноземних автомобілів, що на 80% менше, аніж у лютому 2008 року, коли було продано близько 50 тис. авто іноземного виробництва.

Такі дані оприлюднила генеральний директор ДП «Авто Інтернешнл» Олена ДУНІНА сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

За її словами, з такими показниками автопродажу України дійшла до рівня 2003-2004 рр. О.ДУНІНА також зазначила, що в січні ц.р. було продано 21 тис. іноземних автомобілів.

«Я наголошую, що це цифри без введення 13-відсоткової надбавки», - сказала вона.

За словами О.ДУНІНОЇ, в Німеччині та Франції держава виплачує додатковий бонус людям, які утилізують старі автомобілі, термін експлуатації яких більше 9 років, на суму близько 2-2,5 тис. євро.

«Тому в Німеччині відзначають зростання продажу нових автомобілів на 20%. Водночас європейські країни видають премії під час купівлі нового автомобіля, незалежно від країни-виробника цього автомобіля», - зазначила гендиректор ДП «Авто Інтернешнл».