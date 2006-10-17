Біля Вишневого буде Лас-Вегас?

...Ранок робочого дня. Переповнена маршрутка вивозить вишнівчан на роботу у столицю. Позаду залишається бронзова молодиця з колосом, яка претендує на символ цього молодого міста, вартість нерухомості в якому вже зрівнялася із Теремками та Борщагівкою. Праворуч, якщо прямувати на Київ – величний православний храм Московського патріархату.

Теми дня для обговорення в маршрутці різні. Позавчора у мінібусику обговорювали невідомі подробиці аварії біля міської поліклініки. Достеменно ніхто нічого не знає, оскільки всі сліди нічного зіткнення автомобілів на ранок були вичищені й дезинфіковані, а містом йде поголос про те, що працівник прокуратури на іномарці позбавив життя пасажира «копійки».

Вчора теревенили про те, буде чи не буде включене тепло 15 жовтня.

Сьогодні тема обговорення – буде біля Вишневого Лас-Вегас чи не буде. Приводом для цього стало твердження Михайла Бродського, висловлене ним в його запальній статті на сайті «Української правди». Гіперактивний депутат Київської міської Ради від БЮТу стверджує, що у клану Черновецького існує резервний план побудови міського (чи навіть загальноукраїнського) Лас-Вегасу на землях поблизу Вишневого. Мовляв, якщо план перенесення всіх казино та гральних автоматів у резервацію Труханового осторова не вдасться (і навряд чи вдасться, тому що кияни цього не допустять), тоді ненаситна оаза азартного бізнесу буде облаштована безпосередньо біля міста Вишневого.Вже й оком, мовляв, кинули на зручний земельний наділ.

Отож, пасажири маршрутки гадають, вірити контроверсійному Михайлу Юрійовичу Бродському чи ні, а якщо це правда, то куди саме будуть звезені київські казино і де саме буде облаштований азартний рай – і водночас пекло для сімей, які страждають від надмірного захоплення своїх домочадців азартними іграми, яке в багатьох родинах переросло в хворобу.

Вишневе не залишилося осторонь від пандемії гральних автоматів. Спочатку непомітно, а потім зі швидкістю цунамі, вони заполонили протягом останнього року всі артерії міста, забили тромбами закутки магазинів та кав`ярень, виклично розташувалися біля шкіл і навіть дитсадків. В місті налічується більше сотні одноруких бандитів, і, що цікаво – документально засвідчено, що

на встановлення жодного з них немає дозволу виконавчого комітету місцевої ради. Місцеві чиновники і депутати намагалися насварити власників автоматів на сесії, однак безрезультатно.

То невже Михайло Бродський правий і місту бракувало ще неонового Лас-Вегасу і Атлантік-Сіті? Чи не єдина незаймана ділянка, що ще лишилася у міста, що динамічно розвивається – біля отієї самої православної церкви, повз яку мчить на Київ переповнена маршрутка.

Єдина надія – святі отці не дозволять такого сусідства.

Станіслав Голубенко