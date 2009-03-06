У Німеччині — найвищий рівень автопродажів за останні 10 років

У Німеччині — автобум у розпал кризи. У лютому продажі авто виросли на 22% в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Це при тому, що ще в січні німецький авторинок показав 14%-ве падіння.

Експерти пояснюють такий ефект тим, що цього року в країні почала працювати норма, згідно з якою німцям, які здають старі авто при купівлі нових, виплачується по 2,5 тисячі євро. Незважаючи на кризу, багато жителів країни вирішили скористатися нагодою і оновити авто. У результаті лютий став рекордсменом продажів за останні десять років.

Німецьку ідею рятувати авторинок шляхом підтримки в першу чергу покупця, а не виробника з деяким запізненням підхопили і інші країни. Проте на інших ринках вона поки не принесла результату.

Дело