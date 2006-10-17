Роман Абрамович: розлучення не буде

Російський бізнесмен, губернатор Чукотки Роман Абрамович спростував повідомлення про майбутнє розлучення з дружиною і попросив журналістів не втручатися в його приватне життя.

"Жоден з членів сім`ї Абрамовичів не подавав позову про розлучення, і ніхто з них не звертався по допомогу до юридичної фірми Sears Tooth чи будь-якої іншої адвокатської контори з приводу можливого розлучення", - зазначається в поширеній у Лондоні заяві бізнесмена.

Раніше британська "жовта преса" повідомила про те, що дружина Романа Абрамовича - Ірина Маландіна - подає на розлучення, яке обіцяє стати найдорожчим у світі.

"Ми шкодуємо про це небажане вторгнення в приватне життя Абрамовичів і просимо засоби масової інформації дотримуватися поваги до приватного життя сім`ї", - йдеться в заяві бізнесмена.

Британська газета "Дейлі Мейл" раніше написала, що дружина Абрамовича проконсультувалася з кращим британським юристом у справах розлучень.

Ірина консультувалася з кращим британським юристом з розлучень і може претендувати на отримання половини багатства власника "Челсі", яке оцінюється майже в 11 мільярдів фунтів стерлінгів", - стверджувало видання.

РІА "Новини"