Львівські ДАІшники сьогодні зупинили 150 жінок-водіїв

Сьогодні у Львові шість патрулів Державтоінспекції зупиняли жінок-водіїв і від імені ДАІ дарували їм торти з нагоди 8 Березня.

Про це повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК.

За його словами, це була офіційна акція-привітання від львівських міліціонерів жінкам-водіям, «які за статистикою є меншими порушниками правил дорожнього руху, аніж чоловіки».

Як поінформував Д.ХАРЧУК, сьогодні працівники ДАІ вручили торти 150 жінкам-водіям.