Львівські ДАІшники сьогодні зупинили 150 жінок-водіїв
21:03, 06 березня 2009Разное
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Свято наближається
Сьогодні у Львові шість патрулів Державтоінспекції зупиняли жінок-водіїв і від імені ДАІ дарували їм торти з нагоди 8 Березня.
Про це повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК.
За його словами, це була офіційна акція-привітання від львівських міліціонерів жінкам-водіям, «які за статистикою є меншими порушниками правил дорожнього руху, аніж чоловіки».
Як поінформував Д.ХАРЧУК, сьогодні працівники ДАІ вручили торти 150 жінкам-водіям.
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