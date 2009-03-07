На Чернігівщині провалились під кригу і потонули двоє дітей

6 березня у селищі Седнів Чернігівської області на річці Снов провалились під кригу і потонули двоє братів (5 і 4 роки).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Чернігівській області, тіло старшого хлопчика, яке зачепилось за металевий прут конструкції гідроелектростанції, знайшли і дістали з води. Тіло ж молодшого брата шукають понад 20 рятувальників та правоохоронців районних відділів ГУ МНС та УМВС.