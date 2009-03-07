Мешканці чеської столиці проти пам'ятника Тарасові Шевченку

Близько 150 жителів одного з найпрестижніших кварталів Праги Бубенеч обурилися будівництвом пам`ятника Тарасу Шевченку, передає радіо Praga з посиланням на газету Lidove noviny.

«Ми не маємо сумнівів у значенні творчості цього поета ХІХ століття для українського народу, проте яке відношення він має до празької площі Латвії?» - запитують вони.

В хід було запущено і чисто юридичний аргумент, оскільки роботи по заливці бетону для статуї почалися 3-го березня, тобто, на кілька днів раніше надання офіційного дозволу з боку будівельного управління.

Таким чином, адміністрація може будівництво ліквідовувати, але це не означає, що вона знову не надасть дозволу. У такому разі ініціатори звернення наполягають на перенесенні місця розташування 3-метрової статуї видатного поета України ближче до резиденції українського посольства, зазначає радіо Praga.