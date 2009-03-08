Конкурс на звання "Мадам Одеса" (фото)
20:13, 08 березня 2009Разное
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Участь незалежно від віку, росту, ваги і професії
6 березня в Одесі вже в 12 раз пройшов конкурс на звання ”Мадам Одеса 2009”. Конкурс проводиться щорічно і приурочений до Міжнародного жіночого свята - 8 Березня.
У змаганні беруть участь одеситки незалежно від віку, росту, ваги і професії (обов’язковою умовою є наявність одеської прописки і статусу «мадам»).
При відборі фіналісток враховується відчуття гумору, уміння розкуто триматися на сцені, одеський колорит. Конкурсні завдання дають учасникам можливість проявити свою фантазію, дотепність і таланти, тобто показати, що таке справжня одеситка.
Обов’язковий конкурс кулінарних здібностей користується величезною популярністю жюрі, члени якого пробують кожне блюдо.
|”Мадам Одеса 2009” Аліна Зубінська під час конкурсу танцю
|”Мадам Одеса 2009” Аліна Зубінська
|Валентина Клюєва (”Мадам Кураж”) демонструє костюм з пластикових пляшок ”Дюймовочка-різнолітровочка”
|Людмила Прокопенко в костюмі з одноразових ложок
|Світлана Ратушна (”Мадам екзотика” і ”Мадам сталеві нерви”) виконує ”хіп-хоп по-одеські”
|Людмила Прокопенко («Віце-мадам Одеса 2009») на кулінарному конкурсі приготувала торт ”Медяник”
Фото Петра Катіна / УНІАН
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