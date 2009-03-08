Конкурс на звання "Мадам Одеса" (фото)

6 березня в Одесі вже в 12 раз пройшов конкурс на звання ”Мадам Одеса 2009”. Конкурс проводиться щорічно і приурочений до Міжнародного жіночого свята - 8 Березня.

У змаганні беруть участь одеситки незалежно від віку, росту, ваги і професії (обов’язковою умовою є наявність одеської прописки і статусу «мадам»).

При відборі фіналісток враховується відчуття гумору, уміння розкуто триматися на сцені, одеський колорит. Конкурсні завдання дають учасникам можливість проявити свою фантазію, дотепність і таланти, тобто показати, що таке справжня одеситка.

Обов’язковий конкурс кулінарних здібностей користується величезною популярністю жюрі, члени якого пробують кожне блюдо.

Фото Петра Катіна / УНІАН