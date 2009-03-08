Конкурс на звання "Мадам Одеса" (фото)

20:13, 08 березня 2009
Разное
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Участь незалежно від віку, росту, ваги і професії

6 березня в Одесі вже в 12 раз пройшов конкурс на звання ”Мадам Одеса 2009”. Конкурс проводиться щорічно і приурочений до Міжнародного жіночого свята - 8 Березня.

У змаганні беруть участь одеситки незалежно від віку, росту, ваги і професії (обов’язковою умовою є наявність одеської прописки і статусу «мадам»).

При відборі фіналісток враховується відчуття гумору, уміння розкуто триматися на сцені, одеський колорит. Конкурсні завдання дають учасникам можливість проявити свою фантазію, дотепність і таланти, тобто показати, що таке справжня одеситка.

Обов’язковий конкурс кулінарних здібностей користується величезною популярністю жюрі, члени якого пробують кожне блюдо.

”Мадам Одеса 2009” Аліна Зубінська під час конкурсу танцю

”Мадам Одеса 2009” Аліна Зубінська

Валентина Клюєва (”Мадам Кураж”) демонструє костюм з пластикових пляшок ”Дюймовочка-різнолітровочка”

Людмила Прокопенко в костюмі з одноразових ложок

Світлана Ратушна (”Мадам екзотика” і ”Мадам сталеві нерви”) виконує ”хіп-хоп по-одеські”

Людмила Прокопенко(«Віце-мадам Одеса 2009») на кулінарному конкурсі приготувала торт ”Медяник”

Фото Петра Катіна / УНІАН

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