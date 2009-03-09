Переможниці конкурсу "Міс Росія-2009" (фото)
01:17, 09 березня 2009Разное
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Віце-міс отримають в нагороду освіту
|Фото РІА ”Новости”
Окрім титулу і корони вона одержить 100 тисяч доларів.
Серед призів також - романтична поїздка на двох до Стокгольма та можливість взяти участь у зйомці для рекламного каталога однієї з косметичних фірм.
Крім цього, відомий ювелірний будинок підніс Рудьєвій золоті підвіски з коштовним камінням.
Софія Рудьєва вже кілька років зайнята в модельному бізнесі, брала участь в багатьох професійних показах, повідомляє РІА “Новости”.
|Володарка титулу ”Міс Росія 2009” Софія Рудьєва з Санкт-Петербурга (у центрі), перша віце-міс Світлана Степановська (зліва) з Краснодарського краю і друга віце-міс Ксенія Шипілова з Іванівської області (справа)
Першою віце-міс стала Світлана Степанковська з Краснодарського краю. Другою віце-міс названо Ксенію Шепілову з міста Кохма Іванівської області. Їм, крім титулів, дісталася унікальна можливість безкоштовного навчання в будь-якому навчальному закладі світу на їх вибір.
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