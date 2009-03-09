Переможниці конкурсу "Міс Росія-2009" (фото)

Переможницею конкурсу "Міс Росія-2009" стала 18-річна модель з Санкт-Петербурга Софія Рудьєва.

Окрім титулу і корони вона одержить 100 тисяч доларів.

Серед призів також - романтична поїздка на двох до Стокгольма та можливість взяти участь у зйомці для рекламного каталога однієї з косметичних фірм.

Крім цього, відомий ювелірний будинок підніс Рудьєвій золоті підвіски з коштовним камінням.

Софія Рудьєва вже кілька років зайнята в модельному бізнесі, брала участь в багатьох професійних показах, повідомляє РІА “Новости”.

Першою віце-міс стала Світлана Степанковська з Краснодарського краю. Другою віце-міс названо Ксенію Шепілову з міста Кохма Іванівської області. Їм, крім титулів, дісталася унікальна можливість безкоштовного навчання в будь-якому навчальному закладі світу на їх вибір.