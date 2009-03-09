Ющенко, Тимошенко і Литвин біля пам'ятника Шевченкові (фото)

Відбулося покладення квітів

Президент України, прем`єр-міністр, голова парламенту взяли участь в церемонії покладання квітів до пам`ятника Тарасу Шевченку з нагоди 195-ї річниці з дня народження Кобзаря. У церемонії також взяли участь члени уряду, народні депутати, представники Київської міської і Київською обласної державних адміністрацій. Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН

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