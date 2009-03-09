Ющенко, Тимошенко і Литвин біля пам'ятника Шевченкові (фото)
12:41, 09 березня 2009Разное
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Відбулося покладення квітів
Президент України, прем`єр-міністр, голова парламенту взяли участь в церемонії покладання квітів до пам`ятника Тарасу Шевченку з нагоди 195-ї річниці з дня народження Кобзаря. У церемонії також взяли участь члени уряду, народні депутати, представники Київської міської і Київською обласної державних адміністрацій.
|Голова Київської обласної державної адміністрації Віра Ульянченко, Голова Верховної Ради Володимир Литвин, Президент України Віктор Ющенко, прем’єр-міністр Юлія Тимошенко та перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко
Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН
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