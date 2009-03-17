Китайські фермери зможуть відновити автопарк на держсубсидії

Влада Китаю виділятиме субсидії на оновлення фермерського автопарку з метою інтенсифікувати національну автопромисловість, повідомляють місцеві ЗМІ.

Згідно із затвердженим раніше міністерством фінансів планом, на реалізацію програми буде виділено 5 мільярдів юанів (732 мільйони доларів). Кошти виділятимуться як субсидії селянам на придбання нових автомобілів і мотоциклів.

Кожен фермер, який має намір купити до кінця року вантажівку або мікроавтобус, зможе зробити це з 10% знижкою (до 5 тисяч юанів). Знижки у розмірі 13% (до 65 юанів) на придбання мотоцикла будуть дійсні до початку 2013 року.

Відповідно до вимог влади, в рамках реалізації програми кожна селянська сім`я може придбати не більше двох механічних транспортних засобів, крім цього, протягом двох років заборонений перепродаж придбаних із знижкою автомобілів.

Як вважають експерти, ініціатива влади сприятиме значному зростанню продажів мінівенів китайського виробництва. Зокрема, компанія "Чанань", один з лідерів з виробництва мікроавтобусів у КНР, чекає зростання продажів у 2009 році до 25%.

Інтенсифікація автомобільної промисловості та підвищення попиту на автомобілі в Китаї розглядається владою країни як одне з пріоритетних завдань в умовах світової фінансової кризи.

В зв`язку з цим 20 січня був удвічі (з 10% до 5%) знижений податок на продажі автомобілів з двигунами об`ємом до 1,6 літра. Крім того, влада ухвалила додатково виділити в найближчі три роки близько 1,5 мільярдів доларів на нові інженерні розробки в автоіндустрії та пошук альтернативних видів палива для транспорту.

У січні цього року Китай вийшов на перше місце в світі за обсягами продажів автомобілів, випередивши США.

РІА “Новости”