В Японії офіційно оголошено про початок сезону цвітіння сакури. За усталеним ритуалом, період цвітіння підліковується, коли на деревах в одному з токійських храмів з`являться п`ять перших квіток, передає Associated Press.

Цвітіння сакури - дуже важливе явище в японській культурі. Воно знаменує собою зміни, добрий початок і надію. Прийнято прив’язувати багато подій до цього періоду. У цей час починається навчальний рік, чимало компаній відлічують свій фіскальний період тощо. За традицією, в цей період в парках країни японці влаштовують пікніки просто під квітучими деревами.

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