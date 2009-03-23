Активістка жіночого руху б'є тортом Олеся Бузину (фото)

Активістка жіночого руху ”Femen” Олександра Шевченко кинула в письменника Олеся Бузину тортом, під час презентації його книги ”Поверніть жінкам гареми” в одному з книжкових магазинів в Києві.

Мотивом дій Шевченко слугували образливі, на колективну думку ”Femen”, висловлювання на адресу жінок у новій книзі Бузини. Після того, як Шевченко кинула торт в Бузину, він схопив її і не відпускав до приїзду міліції.

Двоє відвідувачів магазину намагалися вступитися за дівчину, але Бузина бризнув їм в обличчя з газового балончика.

В Оболонському райвідділенні міліції Шевченко оформили штраф за дрібне хуліганство і відпустили.

Фото Євгена Карельського / УНІАН