На Вінничині "Део" врізався у маршрутку: одна людина загинула

У Вінницькій області на автошляху „Стрижавка-Мізяків” біля села Лаврівка в результаті дорожньо-транспортної пригоди одна особа загинула, ще троє постраждали.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі профілактики Управління Державтоінспекції УМВС у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, 37-річний водій автомобіля “Део” не впорався з керуванням та, виїхавши на зустрічну смугу руху, скоїв зіткнення з автобусом ПАЗ.

Внаслідок ДТП 60-річний пасажир автомобіля від отриманих травм помер на місці, а водій і двоє інших пасажирів госпіталізовані до лікарні.

Серед людей, що їхали маршруткою, постраждалих не виявлено.

За даним фактом проводиться перевірка.