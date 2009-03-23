На Вінничині "Део" врізався у маршрутку: одна людина загинула
18:22, 23 березня 2009Разное
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Ще троє постраждали
У Вінницькій області на автошляху „Стрижавка-Мізяків” біля села Лаврівка в результаті дорожньо-транспортної пригоди одна особа загинула, ще троє постраждали.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі профілактики Управління Державтоінспекції УМВС у Вінницькій області.
Згідно з повідомленням, 37-річний водій автомобіля “Део” не впорався з керуванням та, виїхавши на зустрічну смугу руху, скоїв зіткнення з автобусом ПАЗ.
Внаслідок ДТП 60-річний пасажир автомобіля від отриманих травм помер на місці, а водій і двоє інших пасажирів госпіталізовані до лікарні.
Серед людей, що їхали маршруткою, постраждалих не виявлено.
За даним фактом проводиться перевірка.
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