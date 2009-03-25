Зарплата гендиректора і засновників Google за 2008 рік склала 3 долари

Зарплата генерального директора і двох засновників Google за 2008 рік склала всього 3 долари. Такі дані містяться у фінансовому звіті компанії. Ерік Шмідт, Сергій Брін і Ларі Пейдж почали одержувати по долару на рік за власною ініціативою в 2004 році, коли акції Google почали котируватися на біржі. Основним доходом для цієї трійки були акції, які росли. Щоправда, минулого року бізнесмени втратили на падінні котирувань 25 мільярдів доларів

Эхо Москвы