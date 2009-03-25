Зарплата гендиректора і засновників Google за 2008 рік склала 3 долари
08:39, 25 березня 2009Разное
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На падінні котирувань втратили 25 млрд...
Зарплата генерального директора і двох засновників Google за 2008 рік склала всього 3 долари. Такі дані містяться у фінансовому звіті компанії. Ерік Шмідт, Сергій Брін і Ларі Пейдж почали одержувати по долару на рік за власною ініціативою в 2004 році, коли акції Google почали котируватися на біржі. Основним доходом для цієї трійки були акції, які росли. Щоправда, минулого року бізнесмени втратили на падінні котирувань 25 мільярдів доларів
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