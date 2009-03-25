Жінка прикувала себе до дверей банку, аби повернути депозит

Сьогодні одна з власниць депозиту на суму 17,5 тис. дол. Лілія ШИМЕРЛЮК прикувала себе тросом до дверей філії «Імексбанку» в Івано-Франківську.

Про це повідомили УНІАН активісти «Антикризового спротиву», у такий спосіб жінка вимагала повернення коштів з депозитного рахунку. Активісти «Антикризового спротиву» обіцяють надавати жінці юридичну допомогу та моральну підтримку, аж до позитивного завершення даної справи.

З Одеси, де розташований центральний офіс даної фінансової установи, жінці повідомили, що її питання вирішиться. До приміщення банку Л.ШИМЕРЛЮК прийшла за півгодини до початку роботи відділення. Жінка обмотала себе тросом і закрила колодку на замок. Вона – одна з перших клієнтів «Імексбанку».Термін її депозиту завершився ще 20 березня.

Керівники філії «Імексбанку» в Івано-Франківську радять не драматизувати ситуацію. За їхніми словами Л.ШИМЕРЛЮК отримає гроші завтра. Це пов’язано з тим, що депозитні кошти цієї жінки переведено на рахунок, з якого забрати їх можна лише за допомогою міжнародної пластикової картки, яку виготовляють в Одесі, у центральному відділені банку. Експрес-поштою картку уже відправлено з Одеси і завтра її буде передано жінці.