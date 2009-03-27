Якщо банкомат став проблемою, беріть гроші старим методом (фото)
02:11, 27 березня 2009Разное
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Київський мотозавод зорієнтувався
З грудня 2008 р. працівники Київського мотоциклетного заводу отримують зарплату в заводській касі, а не шляхом нарахування грошових коштів на банківську картку.
Такий спосіб видачі зарплати стає тенденцією через кризу банківської системи України (нараховані на картку зарплати та пенсії проблематично отримати в банкоматах багатьох банків) - ряд підприємств Києва повернувся до ”живих” черг за грошима, як багато років раніше.
Фото Олександра Синиці / УНІАН
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