Якщо банкомат став проблемою, беріть гроші старим методом (фото)

З грудня 2008 р. працівники Київського мотоциклетного заводу отримують зарплату в заводській касі, а не шляхом нарахування грошових коштів на банківську картку.

Такий спосіб видачі зарплати стає тенденцією через кризу банківської системи України (нараховані на картку зарплати та пенсії проблематично отримати в банкоматах багатьох банків) - ряд підприємств Києва повернувся до ”живих” черг за грошима, як багато років раніше.

Фото Олександра Синиці / УНІАН