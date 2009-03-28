Всеукраїнське жіноче авторалі стартує у Львові
08:51, 28 березня 2009Разное
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І триватиме два дні
28 березня у Львові стартують VI Автомобільні змагання серед жінок.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, стартуватимуть учасниці змагань від міської Ратуші - з Площі Ринок, далі маршрут автопробігу пролягатиме через старовинні замки Львівщини - Олеський, Підгорецький, Золочівський замки, історичний комплекс у місті Жовкві та Крехівський монастир.
29 березня о 17.00 учасники прибудуть у Львів на Площу Ринок, де відбудеться урочисте нагородження та закриття змагань.
«У заході візьмуть участь жіночі екіпажі зі Львова, Києва, Рівне, Чернівців», - інформує прес-служба.
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