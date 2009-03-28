Всеукраїнське жіноче авторалі стартує у Львові

28 березня у Львові стартують VI Автомобільні змагання серед жінок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, стартуватимуть учасниці змагань від міської Ратуші - з Площі Ринок, далі маршрут автопробігу пролягатиме через старовинні замки Львівщини - Олеський, Підгорецький, Золочівський замки, історичний комплекс у місті Жовкві та Крехівський монастир.

29 березня о 17.00 учасники прибудуть у Львів на Площу Ринок, де відбудеться урочисте нагородження та закриття змагань.

«У заході візьмуть участь жіночі екіпажі зі Львова, Києва, Рівне, Чернівців», - інформує прес-служба.