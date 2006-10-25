Чим Волков заразив молоду дружину (домашній фоторепортаж)

Будинок Олександра Волкова вражає розмірами та змістом. Спершу журналісти УНІАН оглянули більярдну кімнату, в якій одночасно може відпочивати гостей не менше, ніж у модному столичному більярдному клубі.

Інша кімната – не меншої площі – ще більше вразила. Витриману в іншому стилі, її можна було б назвати “трофейною” або “мисливською” кімнатою. Вона об`єднує бар та невеличку затишну їдальню. Та головне, що тут зберігаються усі мисливські трофеї господаря. До слова сказати, стін для цього явно не вистачає – вони буквально зверху донизу обвішані головами, рогами та копитами підстрелених тварин.

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