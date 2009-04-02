Новини УНІАН отримуватимуть американські корпорації й університети

Інформаційне агентство УНІАН підписало договір з Національною Техніко-інформаційною Службою (NTIS) при Міністерстві торгівлі Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив генеральний директор УНІАН Олег НАЛИВАЙКО.

За його словами, згідно з угодою, NTIS отримала не виняткові, але світові права перекладати англійською мовою, відтворювати і поширювати інформацію агентства УНІАН через газетні, магнітні, електронні, оптичні та інші засоби інформації.

Як повідомив фахівець з ділового розвитку NTIS Джон ХАУНСВЕЛЛ, новини УНІАН відтепер будуть представлені в базі «Доступ до світових новин» (World News Connection®, WNC®), яка включає міжнародні новини, статті, телевізійні і радіопередачі з провідних новинних агентств, газет, журналів, телевізійних і радіопередач з різних країн світу. База даних знаходиться в Інтернеті за адресою: http://wnc.fedworld.gov.

За інформацією Дж.ХАУНСВЕЛЛА, більшість клієнтів NTIS, які одержують інформацію NTIS, - це американські корпорації й університети.

Як заявив О.НАЛИВАЙКО, підписання цієї угоди дає УНІАН можливість поширювати по всьому світу об`єктивну і ексклюзивну інформацію про Україну з самої України, без посередників, і крім того, входження агентства до цієї системи - це свого роду прийняття УНІАН до еліти світової преси.