Донецькі залізничники "перекинули" дві цистерни з мазутом

Близько двох тонн мазуту вилилося з цистерн, які зійшли з рейок на залізничній станції Іловайськ-Сортувальна Донецької залізниці під час формування потяга.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, зійшли з рейок 3 залізничні цистерни з мазутом (вага - 59 тонн), 2 із яких перекинулися набік. Трапилось це вчора о 23.40.

Наразі витікання припинено. Як запевняють в МНС, загрози навколишньому середовищу немає.

Сьогодні о 03.30 бригада з 20 залізничників розпочала роботи з підняття перекинутих цистерн. На місці працює опергрупа Головного облуправління МНС.