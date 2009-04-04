Донецькі залізничники "перекинули" дві цистерни з мазутом
11:49, 04 квітня 2009Разное
886 0
Ще одна просто зійшла з рейок
Близько двох тонн мазуту вилилося з цистерн, які зійшли з рейок на залізничній станції Іловайськ-Сортувальна Донецької залізниці під час формування потяга.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, зійшли з рейок 3 залізничні цистерни з мазутом (вага - 59 тонн), 2 із яких перекинулися набік. Трапилось це вчора о 23.40.
Наразі витікання припинено. Як запевняють в МНС, загрози навколишньому середовищу немає.
Сьогодні о 03.30 бригада з 20 залізничників розпочала роботи з підняття перекинутих цистерн. На місці працює опергрупа Головного облуправління МНС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter