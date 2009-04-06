У Криму п'яний автомобіліст збив двох інвалідів на візках

У місті Саки в Криму п`яний автомобіліст травмував двох інвалідів на візках.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі кримської Державтоінспекції, дорожньо-транспортна подія сталася пізно увечері 5 квітня.

Автомобіль ВАЗ під управлінням п`яного жителя м. Саки збив інвалідів, що рухалися проїжджою частиною в попутному напрямі.

В результаті події мешканка Сак (1985 року народження) одержала закриті переломи обох тазостегнових суглобів і лівої гомілки, а житель Києва (1973 року народження) – відкритий перелом правої гомілки, закритий перелом правого стегна, численні удари та садно.

Ще один п`яний водій на ВАЗі збив трирічну дівчинку, яка переходила дорогу без супроводу дорослих у Сімферопольському районі Криму. Автомобіліст сховався, але пізніше був затриманий правоохоронцями. Внаслідок події в дитини пошкоджена права нога.

***5 квітня на території Криму працівники ДАІ виявили 741 порушення Правил дорожнього руху, зокрема, 45 водіїв керували транспортними засобами в стані алкогольного сп`яніння.