Президент Болівії оголосив голодування

Президент Болівії Ево Моралес і профспілкові лідери, які підтримують його, у четвер оголосили голодування на знак протесту проти опозиційних парламентаріїв, які затримують ухвалення нового виборчого закону, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Франс Прес.

Згідно з новою конституцією країни, що набула чинності 7 лютого після схвалення на всенародному референдумі, 6 грудня в країні мають відбутися загальні вибори, на яких громадяни країни виберуть президента, віце-президента і членів парламенту.

Тим часом болівійська опозиція має намір бойкотувати вибори через те, що в неї виникли сильні розбіжності з владою щодо деяких пунктів нового закону, який нині обговорюється в парламенті.

Про рішення почати голодування Моралес і керівники Болівійського робочого центру (Central Obrera Boliviana, COB) оголосили в поширеному в четвер документі.

"Ми вимушені піти на цей захід, зіткнувшись з недбальством групи депутатів-неолібералів", - заявив болівійський президент.

На думку опозиціонерів, уряд бажає обдурити громадян і прийняти "темний і повний пасток" закон.