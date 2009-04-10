Режисер Кончаловський замовив собі машину-кабінет

Відомий режисер, сценарист і письменник Андрій Кончаловський замовив в одній з великих автомобільних компаній незвичайну машину-кабінет, повідомила РІА "Новости" прес-аташе фонду Кончаловського.

"Річ у тому, що графік Кончаловського розписаний по хвилинах, і часто, коли він переміщається містом - їде на зйомки або до аеропорту, він працює прямо в автомобілі. Тут відбуваються телефонні дзвінки, тут працює з документами, зі сценарієм і навіть дає інтерв`ю і веде ділові переговори. І так виникла ідея замовити собі машину - справжній кабінет", - розповіла вона.

Подробиці такого незвичайного проекту не розголошуються, але відомо, що Кончаловський зможе в своєму новому автомобілі не тільки комфортно працювати з документами або давати інтерв`ю, а й влаштовувати повноцінні зустрічі одразу з кількома учасниками, демонструвати або переглядати відео на великому екрані і ще багато іншого.

Виготовляти автомобіль планує компанія "Богема Авто".