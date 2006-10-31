На мосту через Дніпро - велике ДТП, загинуло троє людей
19:41, 31 жовтня 2006Разное
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Рух у Дніпропетровську ускладнено
Сьогодні близько 17 години у Дніпропетровську на центральному мосту через річку Дніпро сталася ДТП, в результаті якої троє людей загинуло та ще трьох – госпіталізовано.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник управління ДАІ в області.
ДТП сталося через зіткнення двох автомобілів та маршрутного таксі №35.
Як повідомив представник ДАІ, винен у ДТП водій БМВ.
Протягом 2,5 годин центральний міст через Дніпро перекрито, транспорт рухається з великими труднощами по трьох інших мостах.
Центральний міст через Дніпро відкрито лише для пішоходів.
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