На мосту через Дніпро - велике ДТП, загинуло троє людей

Сьогодні близько 17 години у Дніпропетровську на центральному мосту через річку Дніпро сталася ДТП, в результаті якої троє людей загинуло та ще трьох – госпіталізовано.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник управління ДАІ в області.

ДТП сталося через зіткнення двох автомобілів та маршрутного таксі №35.

Як повідомив представник ДАІ, винен у ДТП водій БМВ.

Протягом 2,5 годин центральний міст через Дніпро перекрито, транспорт рухається з великими труднощами по трьох інших мостах.

Центральний міст через Дніпро відкрито лише для пішоходів.