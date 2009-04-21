На Донеччині підірвалися 2 селян
10:52, 21 квітня 2009Разное
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Викопували вибухонебезпечний предмет
Вчора о 16.00 в полі поблизу села Степанівка Донецької області під час викопування з ґрунту вибухонебезпечного предмета місцевими жителями, 1959 і 1982 років народження, стався вибух.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху один із чоловіків загинув, а другий із осколковими пораненнями госпіталізований.
На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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