Завтра ювілейний концерт Алли Пугачової відбудеться в Києві

Ювілейний концерт Алли Пугачової під назвою "Сни про кохання", приурочений до 60-річчя співачки, пройде в середу ввечері в Києві.

Концерт в Палаці спорту буде першим в рамках прощального гастрольного туру.

Ціна квитків на концерт - від 200 до 3,5 тисяч гривень, утім, практично всі вони розкуплені. Як зазначають в агентствах, спеціально на концерт Пугачової до Києва мають намір приїхати громадяни з інших українських міст.

Сама Примадонна стверджує, що цей концерт перевершить щодо видовищності всеєвропейський конкурс «Євробачення», коли той проходив у Палаці спорту!

Пугачова обіцяла, що на свій концерт у Києві вона обов`язково запросить прем`єр-міністра України Юлію Тимошенко. Проте представники українського уряду ще не підтвердили, чи відвідає концерт Тимошенко. І прем`єр, і президент України привітали примадонну з ювілеєм.

Далі протягом квітня-травня, після Києва, примадонна дасть концерт в Донецьку, 29 квітня - в Одесі, 7 травня - в Мінську, 16 травня - в Кейсарії (Ізраїль), 22 травня - в Ризі.

РІА “Новости”