У Криму встановлять більше дорожних знаків російською мовою

Верховна Рада Автономної Республіки Крим доручила службі автомобільних доріг автономії разом з органами місцевого самоврядування і районними державними адміністраціями встановити до 1 червня на півострові інформаційно-вказівні та інші дорожні знаки з написанням текстів державною і російською мовою однаковим за розміром шрифтом.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення кримські депутати прийняли вчора на пленарному засіданні.

Не допускається розміщення на знаках інформації, не пов`язаної з дорожнім рухом.

Як наголошується в пояснювальній записці, «Крим є одним з міжнародних курортно-туристичних центрів, який щороку відвідують мільйони туристів», а російська мова є мовою більшості населення автономії, вона використовується в усіх сферах суспільного життя.

Зараз на півострові тексти на дорожніх знаках, здебільшого, державною - українською - мовою.