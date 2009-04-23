Все-таки одну свою помилку Президент визнав

За моєї пам`яті найдовші тортури відповіддю тривали двадцять хвилин... «Ви чули, що я так сказав?» - перепитав Президент. «Звичайно», - відповів журналіст. «Це був невдалий... - Президент зробив паузу, - жарт».

Вчора з тугою і за службовим обов`язком сіла дивитися щоквартальну прес-конференцію Президента. Цікаво, що кожного разу, коли вона починається, я подумки намагаюся прикинути, на скільки запитань за дві години встигне відповісти гарант, враховуючи його моралізаторський стиль і любов до передісторій. За моєї пам`яті найдовші тортури відповіддю тривали двадцять хвилин. Найкоротша відповідь, на життєве запитання - півтори хвилини. Але в середньому відповідь на запитання займає у глави держави десять-дванадцять хвилин. Думаю, що після закінчення президентської каденції найбільше йому не вистачатиме прес-конференцій і таких зустрічей, де його всі уважно слухали і ніхто не насмілювався перебити і нагадати про регламент. Я подумки позловтішалася, подумавши, як Вікторові Андрійовичу після закінчення терміну буде сумно зрозуміти, що говорить він насправді нецікаво. Але все одно, зціпивши зуби і притлумивши роздратування, я втупилася в телевізор, хоча о сьомій вечора з більшим задоволенням ввімкнула би англійський мультик про баранчика Шона.

Але у міру відповідей Президента моє роздратування якось випаровувалося. Звичайно, я не вірю в другий термін Віктора Андрійовича. Але я подумала, що зараз його інтелектуальний обслуговуючий персонал може себе привітати. Просто більшу частину часу Президента було цікаво слухати, а як мінімум половина запитань не виглядала домашніми заготовками.

Випустимо аргументи на користь двопалатного парламенту і необхідності дострокових парламентських виборів. Давайте по-людськи його зрозуміємо. Відомо, що навіть один з американських президентів у день інавгурації свого наступника ніяк не хотів вилазити з піжами і виїжджати з Білого дому. А наш всього лише розвинув ідею Кучми про другу палату.

А що стосується всього іншого... Наприклад, ринку землі. Відомо, що Президент хоче швидше запустити процес продажу землі, це його давня і незмінна позиція. Але на цій прес-конференції він вперше чітко сказав: протягом місяця можна попередньо прийняти закон про земельний кадастр, про правила, що регламентують продаж, і можна запускати процес без остраху, що він стане диким і стихійним. Судячи з усього, він чітко знав, про що говорив, і його думка про три закони співпадає з думкою аграрних експертів, які працювали і на попереднього Президента і на попередніх прем`єрів.

Або ось, наприклад, запитання одного телеканалу «про молдаванів». Нагадаємо, що Віктор Андрійович недавно сказав недбалому працівникові: «Ви - як молдавани».

- Ви чули, що я так сказав? - перепитав Президент.

- Звичайно, ми робили цей репортаж, - відповів журналіст.

- Це був невдалий... - Президент зробив паузу, - жарт.

Залу відповідь сподобалася. Сподіваюся, що відповідь була сприйнята і десятками тисяч українських молдаван... Але не сумніваюся, що їм сподобалося запитання про відносини з Румунією і розробку каналу Дунай - Чорне море. Вперше Ющенко пообіцяв, що розробка каналу продовжуватиметься, що це необхідна транспортна артерія, що реанімація судноплавства на Дунаї - один з найважливіших національних пріоритетів, незважаючи на делікатні відносини з Румунією. Все правильно сказав, але тільки дуже шкода втрачених чотирьох років.

Звичайно, мені не подобалося, що Президент не прагнув розділити відповідальність за промахи. Спроби Ющенка продемонструвати свій білий костюм - недоречні, якщо зір гостей дозволяє розглянути на ньому плями. Віктор Андрійович на цій, як і на попередніх конференціях, рішуче не визнав навіть частки своєї провини за ситуацію в країні. Повинився б хоч у чомусь, ну хоч би в тому, що двічі робив Тимошенко прем`єром...

Відповідь про долю партії «Наша Україна» теж здалася мені цікавою. З одного боку, Президент дав зрозуміти, що партія ніяк не зрадила жодну з програмних тез, зберегла вірність задекларованим принципам. З іншого - сказав, що він ніби нічого партії не винен і він ні в чому перед нею не завинив. Така логіка і В’ячеслава Кириленка: партія створювалася під Президента, які можуть бути питання? Ну і зовсім лукавим був пасаж - що партія росте і реєструються нові організації. Яке там росте? Люди в регіонах вже по декілька місяців не одержували зарплати. Хоча їм, напевно, їх обіцяють.

Було ще одне, в чому я не могла не погодитися з Президентом.

- Думаю, що ніхто з вас не погодився б жити у 2004 році, - сказав він, маючи на увазі стан свободи слова. І дійсно. Олена Франчук, донька Кучми, не поводилася так, як Андрій Ющенко. Але якби вона і поводилася так, ми б ніколи не змогли про це написати, і, швидше за все, ніде не змогли б це опублікувати. А значить, щось все-таки змінилося.

Маша Міщенко