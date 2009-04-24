ДАІ виявила в Одесі 15 автомобілів-клонів

15 автомобілів-двійників, власники яких мають документи раніше зареєстрованих транспортних засобів, виявили інспектори ДАІ за останні десять днів.

Як повідомив УНІАН заступник начальника Управління ДАІ УМВС України в Одеській області Валерій КОЛОДУБ, «автомашини-клони потрапляють в Україну без процедури розмитнення або під час перевірки з`ясовується, що вони викрадені».

Більшість таких транспортних засобів - елітні іномарки, якість яких дивує навіть самих працівників ДАІ, відзначив В.КОЛОДУБ.

Наприклад, за його словами, одна з останніх машин, затриманих на одній з центральних вулиць Одеси, має двійника «з тими ж держномерами і такого ж кольору в Києві, що підтвердив власник-житель столиці». При перевірці з`ясувалося, що автомобіль викрадено і переправлено до Одеси з Донецької області, а експертиза встановила, що техпаспорт іномарки фальшивий, змінено також номери на його агрегаті. Якість підробки виявилася настільки високою, що лише «за допомогою офіційного дилера й окремих носіїв інформації вдалося визначити справжній кузовний номер», додав В.КОЛОДУБ.

Поки що затримані автомобілі стоять на штрафмайданчику. Керівництву облуправління ДАІ належить вирішити, хто визначатиме долю цих траспортних засобів, а також притягатиме до відповідальності винуватців нелегального ввезення автомобілів.