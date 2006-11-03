Поїзд метро смертельно травмував чоловіка

На станції метро “Лісова” у Київському метрополітені, потяг, що під’їжджав станції, смертельно травмував чоловіка.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у м. Києві, надзвичайна ситуація сталася учора, близько 18 години вечора.

За попередніми даними, найімовірніше, людина близько підійшла до краю платформи і потяг зачепив її дзеркалом заднього огляду.

Постраждалого доправили до лікарні швидкої допомоги, де він невдовзі помер від отриманих травм. Як виявилося, чоловік був громадянином Росії.