З’їзд Нашої України може не проголосувати за скасування політичної реформи

На з’їзді партії “Народний Союз “Наша Україна” 21 листопада питання щодо скасування політичної реформи може бути провалене. До голосування може не дійти взагалі, оскільки з’їзд займатиметься “непростими” кадровими проблемами.

Крім того, незважаючи на заяви чільників партії, зокрема Петра Порошенка, Юрія Ключковського та інших, керівництво “Нашої України” може не наважитися провести однозначне рішення про подання народними депутатами від НСНУ до Конституційного Суду щодо конституційності “політреформи” та рішення Верховної Ради про заборону розглядати це питання Конституційним Судом.

(Зміни до Конституції, за якими Україна перетворюється з президентсько-парламентської на парламентсько-президентську республіку, були ухвалені 8 грудня 2004 року. – Ред.)

По суті, з’їзд “Нашої України” є чи не останньою реальною можливістю порушити питання про скасування так званої “політреформи”. Якщо його не вирішить з’їзд НСНУ, то, скоріш за все, уже ніхто на це не зважиться.

Досі заяви про відміну “політреформи” були лише розмінною монетою між політичними гравцями.

Ярослав, м. Запоріжжя, прибічник “Нашої України”