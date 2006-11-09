У пожежі загинули двоє маленьких хлопчиків

У Чернігівській області пожежа сьогодні забрала життя двох маленьких хлопчиків.

Як повідомив УНІАН начальник управління МНС України в Чернігівській області Павло МОЦАРЬ, трагедія сталася в с. Старий Білоус Чернігівського району в одному з будинків по вул. Щорса, коли мати залишила самих вдома дворічного Кирила та однорічного Данилка.

Через те, що освітлювальна електромережа будинку була відключена за несплату, матір поставила на тумбу запалену свічку. Граючись в кімнаті, 2-річний хлопчик перекинув свічку на диван, через що і загорілись постільні речі.

Коли через двадцять хвилин жінка повернулась додому, кімнати будинку вже були заповнені їдким димом, тому зайти всередину помешкання і врятувати своїх дітей вона не змогла.

Рятувальники, які прибули через 8 хвилин після виклику, знайшли обох малюків, які лежали на підлозі в непритомному стані, і винесли їх на подвір‘я. Однак медики вже не змогли їх врятувати і констатували факт загибелі двох малюків через отруєння димом.