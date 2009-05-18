ВАЗ впав у Каховський магістральний канал: загинуло двоє людей

ДТП на Херсонщині

В Херсонській області автомобіль впав в Каховський магістральний канал: загинуло двоє осіб. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, 17 травня біля села Любимівка Іванівського району близько 08.00 на перехресті технологічної дороги біля Каховського магістрального каналу внаслідок порушення правил дорожнього руху автомобіль ВАЗ-21012 впав у канал. Внаслідок падіння загинули 54-річний власник автомобіля та 55-річна пасажирка авто - мешканці с.Любимівка.

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